Artista fusiona a Midoriya y a Gohan en una espectacular ilustración

Los fans del anime shonen son un grupo bastante talentoso que constantemente está uniendo diferentes mundos por medio de ilustraciones que cumplen hasta los sueños más locos. Este es el caso de un artista, quien ha creado la fusión perfecta entre Midoriya, el protagonista de My Hero Academia, y Gohan de Dragon Ball.

Recientemente, SevenSignsArt, como se le conoce a este artista en Instagram, compartió una ilustración en donde podemos a Midoriya en la clásica vestimenta que Gohan portó durante el arco de Cell. De igual forma, podemos ver un par de rayos que parecen ser el producto de la transformación del Super Saiyajin Fase 2 y el poder del One for All.

Aunque claramente se puede ver que es Midroriya quien protagoniza este trabajo, esta obra logra ofrecernos un punto medio entre el estilo artístico de Akira Toriyama y Kōhei Horikoshi. En temas relacionados, parece que Freezer regresará al manga de Dragon Ball Super. De igual forma, los fans del anime ya no quieren ver más adaptaciones live action.

Vía: SevenSignsArt