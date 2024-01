El 2024 comenzó con una gran noticia para el mundo en general, puesto que la versión de Mickey Mouse que vimos por primera vez en el corto de Steamboat Willie por fin entró al dominio público. Esto significa que este diseño se puede usar sin algún conflicto legal. Esto ha dado como resultado una serie de proyectos interesantes, pero lo que más ha llamado la atención en los últimos días ha sido una ilustración a cargo del artista de la serie de Mario & Luigi, en donde podemos ver a las mascotas de Nintendo y Disney codo a codo.

Por medio de su cuenta privada de Instagram, Masanori Sato, artista de Nintendo que se ha ganado un reconocimiento a nivel mundial por su trabajo en la serie de Mario & Luigi, compartió una ilustración en donde vemos a Mario y Mickey Mouse, todo esto con el estilo característico que encontramos en el resto de su trabajo.

Masanori Sato, the artist for the Mario & Luigi series, just now posted this artwork with Mickey and Mario!!

Just on the day *a* Mickey entered public domain lol pic.twitter.com/kZFJ4OfwfE

