Aquí un adelanto del nuevo opening de One Piece

Durante más de 20 años, One Piece se ha mantenido como uno de los mangas más populares de todos y con buena razón. Su entrañable elenco de personajes, sus épicas batallas y sus memorables historias lo convierten en uno de los favoritos entre los fans, pero también tiene una notable desventaja: la cantidad de capítulos. Al ser un anime con cerca de mil capítulos, todos aquellos que deseen ponerse al corriente con la serie deberán ser muy pacientes, una cualidad que no todos tienen. De hecho, ya van por el opening número 23, el cual debutará el próximo 2 de agosto con el capítulo 935 y acá te dejamos una pequeña probadita.

Por medio de Twitter, la cuenta de fans, New World Artur, nos comparte este breve vistazo al nuevo opening, que tendrá como título ‘Dreamin on‘ y estará a cargo de Da-iCE:

The 23rd opening of One Piece will debut on August 2nd with episode 935! The opening song will be called “Dreamin’on” and will be performed by Da-iCE pic.twitter.com/kgKopbvwyd

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 15, 2020