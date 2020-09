Aquí los juegos de Xbox Games With Gold para octubre

Octubre comenzará en un par de días y, como ya es una costumbre, Xbox ha revelado los cuatro juegos que los usuarios de Games With Gold podrán descargar sin costo adicional a partir del primer día del próximo mes.

Para comenzar, los usuarios de Xbox One podrán descargar Slayway Camp: Butcher’s Cut, un puzzle inspirado en películas de miedo como Friday the 13th, entre el 1 y 31 de octubre. Por otro lado, Maid of Sker, un survival horror con una perspectiva en primera persona, podrá ser tuyo entre el 16 de octubre y 15 de noviembre.

En cuanto a los usuarios del Xbox 360, Sphinx and the Cursed Mummy, un título originario del primer Xbox, estará disponible entre el 1 y 15 de octubre. Por último, podrás descargar Costume Quest, el RPG con temática de Halloween, entre el 16 y 31 de octubre. Recuerda que estos dos títulos también se pueden disfrutar en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad.

En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son las nuevas experiencias que llegarán a Xbox Game Pass en los próximos días. De igual forma, EA Play estará disponible en este servicio en noviembre.

Vía: Xbox