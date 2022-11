Aquí están los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch

Hace poco se dio a conocer un nuevo informe de ganancias de Nintendo, donde se revelaron datos interesantes como cuántas consolas se habían vendido en este periodo. Sorpresivamente el modelo OLED se ha convertido en el más comprado de las tres versiones. Además, se dio a conocer cuales son los títulos más vendidos desde la llegada de la consola.

No está de más comentar, que en la lista hay títulos que parece no van a perder el podio, entre ellos está Mario Kart 8 Deluxe, el juego que tiene más copias distribuidas en todo el mundo. Parte de este éxito se debe a todas las personas que nunca le dieron la oportunidad al lanzamiento original en Wii U, a eso se le suman ventas extras tras darse a conocer el DLC con más pistas.

Aquí puedes checar el conteo:

1.- Mario Kart 8 Deluxe – 48.41 millones

2.- Animal Crossing: New Horizons – 40.17 millones

3.- Super Smash Bros. Ultimate – 29.53 millones

4.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79 millones

5.- Pokémon Espada / Pokémon Escudo – 25.37 millones

6.- Super Mario Odyssey – 24.40 millones

7.- Super Mario Party – 18.35 millones

8.- Pokémon Diamante Brillante / Pokémon Perla Reluciente – 14.92 millones

9.- Ring Fit Adventure – 14.87 millones

10.- Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 14.81 millones

Algo que llama bastante la atención, es que juegos relativamente nuevos como Pokémon Diamante y Perla llegaron a un lugar dentro del conteo a pesar de no tener ni un año en el mercado. Eso significa, que las entregas de Scarlet y Violet podrían llegar a sorprender en la lista de 2023, dado que se trata de una evolución en cuanto a gameplay de la saga.

Por ahora, no se sabe si Nintendo Switch tendrá sucesora. Se espera que lo haga pronto, dado que consolas como PS5 y Xbox Series X/S ya cuentan con sus juegos solo de dichas generaciones.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Sin duda, Switch es una consola que sigue demostrando su potencial. Pues el año siguiente tendremos juegos como la nueva entrega de Fire Emblem, Pikmin 4 y claro, Zelda: Tears of The Kingdom. En fin, a seguir comprando juegos de este gran aparato.