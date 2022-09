Los fans de Star Wars se están preparando para regresar a la época de la High Republic. De esta forma, Marvel ha compartido el primer vistazo al cómic de Star Wars: The High Republic, el cual se desarrolla durante la segunda fase de este proyecto.

El primer número del cómic nos presenta al Jedi Vildar Mac, quien sufre de una pesadilla cuando se acerca a su nuevo puesto en la Ciudad Santa en el planeta Jedha, el cual vimos en Rogue One: A Star Wars Story. Puedes ver las páginas de vista previa a continuación. Esta es la descripción del cómic:

“¡COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO PARA STAR WARS: LA ALTA REPÚBLICA! Ciento cincuenta años antes de la caída de Starlight, otro faro brilla en la galaxia, un faro de fe y espiritualidad. Jedha. La Luna Peregrina. El Corazón Kyber. Pero las tensiones están aumentando en la ciudad santa y se avecinan días oscuros. El Jedi Vildar Mac, un Jedi seguro de quién es y de lo que podría ser, llega cuando la frágil paz de Jedha comienza a desmoronarse… Pero le espera una pesadilla… un terror sin nombre que se convertirá en leyenda…”

Star Wars: The High Republic estará a la venta a partir del próximo 12 de octubre. En temas relacionados, se revela nueva información sobre Star Wars Eclipse. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo avance de Star Wars: Tales of the Galaxy’s Edge.

Vía: Comicbook