Aquí el primer tráiler de Spider-Man en Marvel’s Avengers

Después de un pequeño adelanto el día de ayer, Crystal Dynamics y Square Enix por fin han compartido un tráiler para el contenido especial de Spider-Man que llegará a Marvel’s Avengers exclusivamente en PS4 y PS5.

Si bien el adelanto que se compartió no nos muestra gameplay, sí nos da una idea de cómo se jugará Spider-Man. Recordemos que este personaje no tendrá una expansión similar a la de Black Panther, Hawkeye o Kate Bishop. En su lugar, se nos presentará un evento especial, el cual aún no ha sido explicado.

Spider-Man y su evento, conocido como With Great Power, llegarán a Marvel’s Avengers el próximo 30 de noviembre de 2021, pero solo a las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5. En temas relacionados, así iba a ser originalmente la pelea final en Marvel’s Spider-Man. De igual forma, Tom Holland ha confirmado la aparición de Jamie Foxx en No Way Home.

Nota del Editor:

Aunque el personaje de Spider-Man luce divertido, no hay que esperar mucho del contenido que estará disponible. Si bien no se ha descrito qué es lo que podremos hacer en este evento, es muy seguro que todo sea repetitivo y no veamos muchas novedades.

Vía: IGN