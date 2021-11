Tom Holland confirma a Jamie Foxx en No Way Home

El origen de los rumores que rodean a Spider-Man: No Way Home fue un comentario ya eliminado de Jamie Foxx, en donde señalaba que iba a interpretar una vez más a Electro. Aunque por el momento no hay una confirmación oficial de esta información, el póster y tráiler de esta cinta apuntan al regreso de este villano. Sin embargo, si esto no te convence, Tom Holland ya ha revelado que este será el caso, pero por error.

En una reciente entrevista con Total Film Magazine, Holland, como de costumbre, se les escapó algo de información que no tenía que revelar. En esta ocasión confirmó que Jamie Foxx sí regresará como Electro para No Way Home. Esto fue lo que comentó:

“Todos se ponen los pantalones de la misma manera por la mañana. Estoy hablando de Alfred, Jamie y esos tipos. Ver entrar a Alfred y tener que adaptarme y cambiar a la forma en que se hacen las películas, pero también cambiar de director, y también [el hecho de que] ahora soy Spider-Man. Fue realmente interesante ver a estos actores adaptarse y cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna”

Esto no debería ser una gran sorpresa para muchos. Gracias a diferentes materiales promocionales, hasta el momento se ha confirmado que el Doctor Octopus, el Duende Verde, Sandaman y Lizard regresarán de alguna forma u otra en esta cinta. Junto a esto, rumores también indican que hasta Venom y Daredevil harán un acto de presencia. Sin un segundo tráiler e información oficial, solo nos queda esperar a una confirmación.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021.

Vía: Total Film Magazine