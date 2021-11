Una de las primeras promesas de contenido adicional para Marvel’s Avengers fue Spider-Man, un personaje que será exclusivo de los usuarios de PlayStation. Ahora, a solo unos días de que este héroe se una al catálogo ya disponible en el juego, se ha liberado un gameplay que nos da un mejor vistazo al amigable vecino araña en acción.

Recientemente, IGN publicó un video que nos muestra cómo se juega Spider-Man, y que podemos esperar de su DLC de With Great Power. En cuanto a la aventura, hay malas noticias, ya que este contenido no será tan expansivo como War for Wakanda, la previa expansión, y parece que todo se reduce a solo un par de misiones. La mayor parte de la historia se transmitirá por medio de audios y documentos, sin grandes cinemáticas cómo a las que ya estamos acostumbrados.

Por otro lado, el medio ha mencionado que Spider-Man, al igual que el resto de los personajes, se juega bastante bien. Peter tiene a su disponibilidad varias habilidades que usan sus telarañas, algo que daña a los enemigos y facilita el uso de los diversos finishers. Sin embargo, en donde no brilla la araña, es en su forma de transportarse por los escenarios. Si bien es cierto que Marvel’s Spider-Man elevó la calidad en este apartado, el diseño de Marvel’s Avengers no ayuda en esta ocasión.

El contenido de With Great Power y Spider-Man llegarán a Marvel’s Avengers el próximo 30 de noviembre, pero solo a PlayStation 4 y PlayStation 5. En temas relacionados, estos serán los trajes para este personaje.

Nota del Editor:

Si bien jugar como Spider-Man se ve bastante interesante, ya que Marvel’s Avegers siempre ha logrado ofrecer un gameplay distintivo para cada personaje, es una decepción que su contenido no ofrezca mucho en término de historia y contenido nuevo.

Vía: IGN