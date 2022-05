El anime de Cyberpunk 2077 es una de las producciones más esperadas de Netflix. Este proyecto está a cargo de Studio Trigger, estudio de animación responsable por obras como Little Witch Academia y Kill la Kill. Aunque no hemos tenido información sobre esta serie en mucho tiempo, esto cambiará el próximo mes, ya que durante el evento de Geeked Week 2022 se dará a conocer más información sobre Cyberpunk: Edgerunners.

Por medio de un nuevo avance, Netflix ha confirmado que Geeked Week 2022, el evento enfocado en revelar nueva información sobre animes, series y películas de la cultura geek, se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio. Durante el video de presentación también se revelaron nuevas escenas de Cyberpunk: Edgerunners, del cual se dará a conocer nueva información en este evento.

Geeked Week 2022 también contará con nuevos y primeros vistazos a The Sandman, The Umbrella Academy, Stranger Things, Sweet Tooth, Resident Evil, Alice in Borderland, así como diversos juegos, y más sorpresas. De esta forma, no se descarta por fin tener una fecha de estreno para Cyberpunk: Edgerunners, aunque solo un tráiler será más que suficiente por el momento.

Recuerda, Geeked Week 2022 se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la serie de Resident Evil para Netflix. De igual forma, la temporada 25 de Pokémon llegará a Netflix este mismo año.

Nota del Editor:

Le tengo mucha fe a Studio Trigger. Este es uno de mis estudios de animación favoritos, y estoy seguro de que nos entregarán un gran anime basado en el universo de Cyberpunk 2077. Solo quiero tener una idea de cuándo llegará este proyecto a Netflix.

Vía: Netflix