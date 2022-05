The Boys es una de las series más aclamadas de Amazon Prime Studios. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el público está más que emocionado por su tercera temporada, especialmente considerando que esta comenzará a principios del próximo mes.

Recientemente, Amazon compartió un nuevo tráiler de la tercera temporada de The Boys, el cual nos presenta con algunos de los peligros, y nuevos personajes, que tendrán la atención de todo el público a partir del próximo 3 de junio de 2022, día en que la nueva temporada estará disponible.

La tercera temporada de The Boys llegará a Prime Video el próximo 3 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar el más reciente póster de la serie. De igual forma, puedes conocer más sobre esta producción aquí.

Nota del Editor:

The Boy sigue mejorando y mejorando. La segunda temporada fue mejor que la primera, y parece que la tercera una vez más será algo extraordinario. Aunque a la gente usualmente no le gustan los cambios del cómic, parece que este no es un problema en esta ocasión.

Vía: Amazon