La edición física se lanzará el 8 de diciembre por $60 dólares, con preventas disponibles en varias tiendas. El Heritage Pack se lanzó digitalmente a través de la tienda Nintendo eShop a principios de este año. El paquete incluye siete títulos clásicos de Star Wars, aunque dos requieren una descarga digital (Star Wars: Knights of the Old Republic y su secuela).

El Star Wars Heritage Pack incluye:

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Episode I Racer

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Este mes ha habido cierta confusión en torno a otro título de Star Wars anunciado por Aspyr, el remake de Knights of the Old Republic.

La semana pasada, los fans notaron que el tweet de la cuenta principal de PlayStation en el que anunciaba el juego en 2021 había sido eliminado, y el tráiler de presentación del título también se había hecho privado.

Esto, junto con los informes de prensa sobre los supuestos problemas de desarrollo del título, llevó a especulaciones de que el juego podría ser la última víctima de los esfuerzos de reestructuración en la empresa matriz de Aspyr, Embracer Group.

Sin embargo, Sony emitió posteriormente una declaración en respuesta a la eliminación de las publicaciones en redes sociales relacionadas con el remake de Knights of the Old Republic, afirmando que se debió a la expiración de licencias de música.

Vía: VGC

Nota del editor: Wow! ¡Vaya colección! Lo único que puedo encontrar para quejarse es que se necesita una descarga para tener todos los juegos.