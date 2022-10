Anuncian un Xbox Series S de las Tortugas Ninja

En el pasado, Xbox ha colaborado con múltiples compañías para ofrecernos diversos Series S temáticos. Ahora, esta tendencia ha llegado a un nuevo nivel, ya que un modelo especial de las Tortugas Ninja ni siquiera luce como la consola de nueva generación, sino como un juguete de los años 80.

Durante los últimos meses, Xbox y Nickelodeon han colaborado para ofrecernos diversos Series S con temática de las Tortugas Ninja, como uno que parece una arcade de Konami. Ahora, el cuarto y último modelo tiene el diseño de la camioneta de este grupo de héroes, con todo y Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo.

Can you believe this is an Xbox?!? Comment #TurtlePowerSweepstakes for your chance to win this exclusive #TMNT Party Wagon Xbox! No purchase necessary. Entry ends 11:59 PM PT 10/31/22

Must be resident of 50 US 18 or older to enter.

Rules: https://t.co/yzw9jpUmd6 pic.twitter.com/SmN8SsuYrd

— TMNT (@TMNT) October 18, 2022