Anuncian nuevas series y películas de los Power Rangers

Tal y como se había reportado anteriormente, los Power Rangers tendrían un reinicio cinematográfico tras la decepcionante adaptación de 2017, pero aparentemente esa no será la única novedad de la franquicia. Jonathan Entwistle, co-creador de I’m Not Okay With This, será el responsable de crear nuevas series de TV y películas de la popular saga.

Nick Meyer, presidente de eOne film, dijo lo siguiente sobre la selección de Entwistle:

“Jonathan tiene una increíble visión creativa para esta icónica y enorme franquicia, y sin duda alguna puedo decir que es el arquitecto ideal para acompañarnos en esta reimaginación de la propiedad en TV y cine.”

Por el momento no tenemos idea de cómo lucirán estos nuevos héroes, pues únicamente se sabe que será un nuevo universo de los Power Rangers el cual estará conectado mediante la televisión y el cine.

