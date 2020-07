Anuncian cómic precuela de Assassin’s Creed Valhalla

Dark Horse Comics anunció el día de hoy que estarán colaborando junto a Ubisoft para la creación de Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory, un cómic precuela basado en el popular juego. La edición de tres capítulos estará escrito por Cavan Scott, ilustrado por Martín Túnica, y dibujado por Michael Atiyeh. Debido a que el videojuego debutará el próximo 17 de noviembre, esta será la primera oportunidad para conocer más sobre su historia y personajes.

Por medio de Twitter, la editorial compartió el siguiente mensaje:

Prepare for the comics prequel to @Ubisoft‘s upcoming @assassinscreed Valhalla! By @cavanscott, Martín Túnica, and @atiyehcolors, Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory #1 (of 3) strikes comic shops October 21 & is available for pre-order at comic shops: https://t.co/9GrisJsUBL pic.twitter.com/LyrOHDS6La

— Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) July 13, 2020