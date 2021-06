Annapurna quiere publicar un nuevo juego de Splinter Cell, y los fans están de acuerdo

Han pasado ocho años desde la última vez que vimos un nuevo juego de Splinter Cell. El día de hoy se llevó a cabo el Ubisoft Forward de E3 2021, en donde la compañía francesa compartió nueva información sobre el futuro de la serie de Rainbow Six, y los sueños de ver un nuevo título protagonizado por Sam Fisher, se han destruido una vez más. De esta forma, Annapurna Interactive, el publisher de grandes juegos indies, quiere hacerse cargo de esta serie.

Al ver la falta de información sobre Splinter Cell en el Ubisoft Forward del día de hoy, Annapurna Interactive emitió un tweet en donde le pide a la compañía francesa la oportunidad de publicar una nueva aventura de Sam Fisher. Esto fue lo que se comentó:

ubisoft let us publish a splinter cell game come on

— Annapurna Interactive (@A_i) June 12, 2021