Aunque aún no tenemos noticias relacionadas con el regreso de Dragon Ball Super a la pantalla chica, este mismo año se estrenará la película de Super Hero, la cual promete llevar la acción de la serie a un nuevo nivel, esto gracias a la integración completa de CG. Sin embargo, existen personas que están en contra de esta decisión, entre ellas, uno de los animadores originales de Dragon Ball y Dragon Ball Z.

En esta ocasión, Masaki Sato, quien trabajó como director y animador principal en el anime original de Dragon Ball y Dragon Ball Z, mencionó que está interesado por la historia de Dragon Ball Super: Super Hero, pero la animación CG no lo convence por completo. En específico, habló sobre las sombras y la nariz de Vegeta como un detalle que le molesta. Esto fue lo que comentó:

“Como no estoy involucrado en esta película, puedo hablar de esto. Odio el sombreado. Siempre trato de no sombrear las narices, simplemente me parece tonto. La animación dibujada a mano… es un punto de venta clave. No estoy demasiado interesado en la animación completamente generada por computadora, pero si la trama es interesante, ¡creo que está bien! La única forma de saberlo con certeza será viendo la película”.