Ambas versiones de Eivor serán canon en Assassin’s Creed Valhalla

Como seguramente sabes, Assassin’s Creed Valhalla nos permitirá elegir entre una versión masculina y femenina de Eivor, el nuevo protagonista para esta aventura vikinga. Sin embargo, a diferencia de Odyssey, será posible intercalar entre ambas versiones en cualquier punto de la historia, y Ubisoft ya describió la manera en que esto será parte del canon oficial de la saga.

Por medio de Twitter, la cuenta fan, AccessTheAnimus, nos comparte este video con una breve descripción de una nueva función que veremos en Valhalla:

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v

