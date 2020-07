New Super Lucky’s Tale llegará a PS4 y Xbox One en unas cuantas semanas

Hay muchos plataformeros allá fuera, pero solo unos cuantos pocos son capaces de ganarse el corazón de los fans. Entre ellos está New Super Lucky’s Tale, el cual ya tiene fecha de lanzamiento para PS4 y Xbox One. La buena noticia es que no tendrás que esperar mucho para disfrutarlo, pues estamos a tan solo unas cuantas semanas de su estreno.

Por medio de Twitter, sus desarrolladores, Playful Studios, confirmaron la fecha exacta en que New Super Lucky’s Tale llegará a nuestras manos:

New Super Lucky’s Tale is coming to Xbox One and PlayStation 4 on Friday, August 21! pic.twitter.com/JRXrGGoO9X — New Super Lucky’s Tale (@PlayfulLucky) July 29, 2020

“New Super Lucky’s Tale llegará a Xbox One y PlayStation 3 el viernes, 21 de agosto.”

Recordemos que se trata de una versión mejorada de Super Lucky’s Tale, que salió en 2017 para PC y Xbox One. Dos años más tarde, el juego llegó al Nintendo Switch, donde sus usuarios han pasado muchas horas de diversión con él, pero finalmente estará disponible en otras plataformas.

Fuente: Playful Studios