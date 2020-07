¡Halo Infinite llega a PlayStation 4!… Gracias a Dreams

A pesar de que Halo Infinite solo estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y PC, los usuarios del PlayStation 4 tendrá una pequeña prueba del tan esperado FPS gracias a Dreams. En el pasado hemos visto proyectos de Mario, Unreal Engine 5 y muchos más en esta plataforma, y ahora es momento del siguiente titulo de 343 Industries de sumarse a la diversión.

Inspirado por la presentación de la semana pasado, el usuario conocido como Disarmed compartió en Twitter su más reciente creación. El nivel actualmente solo nos ofrece un paseo por un bosque, con el rifle de asalto de Master Chief, con el resto de la instalación de Halo extendiéndose por el horizonte en el fondo. La pantalla de introducción incluso tiene algunos de los cantos gregorianos característicos de la serie.

#MadeInDreams – was pretty excited with the @xbox debriefing last week & the gameplay reveal of #HaloInfinite!

got me to thinking how strange it would be to have @halo on the @PlayStation 🤔 – here’s something! the future is looking bright for next-generation 💙💚 pic.twitter.com/dC4nz6QnOm

— DISARMED (@DISARMEDTWEETS) July 28, 2020