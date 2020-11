Amazon advierte sobre posibles retrasos en entregas del Xbox Series X

El día de mañana finalmente llegará a nuestras manos el Xbox Series X y Series S, por lo cual muchos usuarios que lo preordenaron ya están ansiosos por ponerle sus manos encimas. Dado que muchos lo precomparon por Amazon, también cabe la posibilidad de que unos cuantos se queden sin su consola por un sinfín de razones, y hay usuarios que ya están recibiendo un preocupante correo de parte de la compañía.

Vía Twitter, usuarios reportan que Amazon ya les envió un correo advirtiendo sobre posibles retrasos en la entrega del Series X, a un día de su lanzamiento. Según lo reporta la plataforma, esperan entregar el Series X antes del 31 de diciembre de este año, pero con suerte llegará antes.

@Wario64 – got an Amazon email indicating that I may not receive my Series X for a while… pic.twitter.com/zM8wah8SnZ

— Dom Provenzano (@DomProvenzano) November 9, 2020