La generación de imágenes por medio de la inteligencia artificial sigue siendo uno de los mayores puntos de discusión en la actualidad. Por un lado, algunas personas consideran que este es el futuro, por otro lado, aquellos con sentido común, han señalado que este trabajo sin alma no tiene cabida en la expresión artística. Ahora, este debate ha llegado a nuevo nivel tras darse a conocer un tráiler live action de Princess Mononoke, la aclamada obra de Studio Ghibli.

Hace unos días, la empresa FIlmPort AI compartió un video, en donde se recrea el tráiler de Princess Mononoke, pero con estilo realista con CGI, el cual fue construido con la inteligencia artificial. Esto no fue del agrado del público en general. Los usuarios lanzaron fuertes críticas, y señalaron que esto es un insulto para el trabajo de Studio Ghibli. Al ver la recepción negativa, el video fue eliminado de redes, y PJ Acenturro, CEO de esta empresa, señaló que este solo fue un experimento que costó $100 dólares.

Este no fue el único incidente de este tipo, puesto que Studio 100 Internacional, productora que consiguió los derechos de múltiples películas de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, reveló que están trabajando en remasterizaciones de sus obras usando inteligencia artificial, y la recepción tampoco fue recibido positivamente. Si bien su intención es solo escalar el trabajo original a 1080p y 16:9, los fans han señalado que esta tecnología solo va a arruinar el fantástico trabajo de Studio Ghibli. Recordemos que casos similares, como Aliens, sufren de múltiples problemas visuales que pueden arruinar la experiencia de más de una persona.

Junto a esto, Miyazaki ha expresado su odio por la inteligencia artificial en el pasado, al igual que otros miembros del estudio, quienes han señalado que esta tecnología es usada para crear copias, y nada de lo que se produce es original o al menos logra tener un gramo de lo que hace especial al trabajo creado por humanos con corazón y ambición.

Este debate no es nuevo, y pese a que todos han expresado su repudio ante las imágenes generadas usando la inteligencia artificial, parece que los ejecutivos siguen creyendo que este es el futuro del entretenimiento. En temas relacionados, esta sería la siguiente película de Hayao Miyazaki. De igual forma, te decimos si vale o no la pena la más reciente cinta del estudio.

Nota del Autor:

Este tipo de trabajos son un asco. No hay otra forma de definir estos “tráilers” que la gente usa para convencer al público de que este es el futuro del entretenimiento, una obra sin una sola pizca de originalidad, alma o cualquier cosa que los identifique como arte. Ni siquiera es imitación, esto es un triste intento por venderle espejos a un público que no debe, y no puede, ser engañado.

Vía: Yahoo