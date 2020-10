Acusan a EA de participar en actividad ilegal relacionada a las loot boxes

EA ha sido acusada de muchas cosas anteriormente, pero creo que esta sería la primera vez en que alguien la acusara de participar explícitamente en actividad ilegal. Da hecho, la compañía incluso ha sido demandada por un par de canadienses quienes alegan que el uso de las loot boxes por parte de EA es una violación al Código Penal de Canadá.

Los canadienses, Mark Sutherland y Shawn Moore, han decidido demandar a EA debido a enriquecimiento ilegal ya que, de acuerdo con ellos, el sistema de loot boxes implementado en los videojuegos de Madden y NHL funciona similar al de los casinos, y como tal, EA no cuenta con las licencias necesarias en el país para llevar a cabo dichas prácticas.

Aparentemente, Sutherland y Moore no están solos en esta demanda, pues según un reporte de The Patch Notes, están respaldados por un experimentado equipo legal que se especializa en casos de grandes compañías que abarcan temas similares. Es decir, EA no puede simplemente esperar a que las cosas desaparezcan, pues deberán hacer algo al respecto o podrían meterse en grandes problemas.

Via: The Patch Notes