Actor de Stranger Things estaría trabajando en juego de terror

Desde que los actores de Stranger Things se convirtieron en los favoritos de los fanáticos, muchos de ellos han saltado al estrellato, prueba de ello es David Harbour, quien ha participado en el UCM y que actualmente está en la película de Gran Turismo. Y ahora, en una entrevista con los medios de comunicación ha dado algo interesante de qué hablar.

Se le preguntó en algún punto si le gustaría trabajar en algún tipo de videojuego, y para sorpresa de los entrevistadores, mencionó que de hecho ya lo está haciendo, esto en un título orientado al terror.

Esto mencionó:

De hecho, tengo uno por salir. Jodie Comer y yo hicimos un videojuego. Eso va a salir… Creo que es el próximo año. Un juego de terror.

Vale la pena mencionar, que el actor no dio mucha más información sobre el videojuego, ni su nombre, tipo de historia, si será narrativo o de acción, absolutamente comenta que no está autorizado en hablar. Por su parte, dice que la llegada del título estaría cerca de revelarse, así que en eventos importantes como The Game Awards podríamos ver algo.

Vía: Videogames FN

Nota del editor: En los últimos años los actores de Hollywood se han involucrado bastante en el mundo de los videojuegos. Por lo que no es sorprendente que gente de renombre como Harbour empiece su camino por la industria.