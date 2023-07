A pocos días de su lanzamiento, se filtra Pikmin 4

A estas alturas, ya sabes cómo funciona esto. Siempre que Nintendo tiene un lanzamiento importante para Switch en proceso, generalmente acaba filtrándose poco antes del lanzamiento. Unos días aquí, un par de semanas allá, pero siempre cerca del lanzamiento. Lo vimos suceder con Zelda: Tears of the Kingdom y, desafortunadamente, Nintendo ha tenido mala suerte una vez más.

Aunque no conocemos los detalles de cómo sucedió, podemos confirmar que Pikmin 4 se ha filtrado en línea. Suponemos que ya sabes lo que eso significa. Si quieres mantener Pikmin 4 sin spoilers hasta que puedas probarlo este viernes, definitivamente querrás mantenerte alejado de las redes sociales.

Si tienes que estar en o alrededor de las redes sociales en los próximos días, por favor, navega con precaución. Obviamente, aquí no compartiremos ninguno de esos spoilers ni en nuestras redes sociales, por lo que estarás a salvo. Si quieres tomar más precauciones, te recomendamos que silencies y pongas filtros de palabras, frases y cuentas que sepas que van a decir algo en tus redes sociales, es el mejor esfuerzo que puedes hacer para mantener tu experiencia de juego intacta.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: ¿Qué gana esta gente spoilereando a los demás? No lo sé pero si no fuera por mi trabajo, me mantendría alejado de redes sociales si alguna película o videojuego de mi interés estuviera cerca de su estreno o lanzamiento. Game of Thrones me entrenó bien.