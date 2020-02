A Platinum Games le encantaría terminar Scalebound

Platinum Games se encuentra en un gran punto actualmente. 2020 pinta para ser un gran año para la compañía. El estudio está trabajando en una remasterización de The Wonderful 101, Bayonetta 3, y Babylon’s Fall. En unas semanas saldrá a la venta las remasterizaciones de Bayonetta y Vanquish. Además hay rumores de un remake del original NieR, y seguramente Kamiya y su equipo están trabajando en un proyecto secreto. Sin embargo, una cuestión sigue presente: ¿algún día veremos Scalebound finalizado?

Scalebound fue un juego RPG de acción desarrollado por Platinum Games el cual comenzó su producción en 2013 de manera exclusiva para Xbox One, lamentablemente fue cancelado en 2017. Recientemente, Atsushi Inaba, productor de este estudio third party, habló con Eurogamer.pt sobre sus planes para auto publicar sus proyectos gracias a la inversión de Tencent. En esta entrevista fue cuestionado sobre la posibilidad de ver Scalebound finalizado algún día.

“De nuevo, ¡es una buena pregunta! Pero esta era una propiedad intelectual que pertenece al 100% a Microsoft. Pase lo que pase con este proyecto, realmente no podemos hacer nada a menos que Microsoft nos deje. Pero es un juego del que nos enamoramos y amamos, si surge la oportunidad, es algo a lo que nos encantaría volver”.

Por el momento, Microsoft no ha mencionado algo al respecto, aunque nunca se descarta la idea que ambos estudios vuelvan a trabajar y, tal vez, en un futuro lejano veamos Scalebound finalizado. De igual forma, por el momento no hay planes de llevar The Wonderful 101 Remastered a Xbox One.

Vía: Eurogamer.pt