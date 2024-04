A falta de Gamescom, arsenal de juegos indie para Switch

De manera sorpresiva, la gran N comunicó que no asistiría a la edición del presente año de la Gamescom, argumentando que no tenía novedades first party para anunciar y en el mismo tenor, se ha especulado respecto a que la empresa nipona podría estar preparando un evento especial para presentar por todo lo alto su nueva consola.

En medio de los rumores y teorías, la realidad es que sí se efectuó un Indie World para develar las novedades que llegarán en los próximos meses y como se ha vuelto tradición, hubo sorpresas muy interesantes y un amplio catálogo para satisfacer los diversos gustos de los videojugadores.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate llegará a Nintendo Switch mediante una exclusiva temporal donde podrás hacer mejoras a tus personajes, explorando la icónica metrópoli de Nueva York tanto en solitario como en línea mediante sus opciones de modo cooperativo.

El esperado SteamWorld Heist II también se mostró y hará su arribo con más de 150 armas y modificaciones, mientras que Cat Quest regresará con su tercera parte en búsqueda de la estrella del norte e incluso, ya existe un demo disponible para quienes desean adentrarse en este universo.

WayForward, el famoso estudio que nos ha regalado múltiples entregas de Shantae, llega a la carga con Yars Rising para ofrecer un título de acción lateral de uno de los más icónicos clásicos de Atari. Quienes disfrutaron de Stray, podrán hacer lo propio con Little Kitty, Big City y así encarnar a un felino para completar diversas tareas de exploración, además de realizar travesuras en tu recorrido.

Una propuesta original sin duda es Refind Self: Personality Self, en la cual deberemos de tomar decisiones para completar una prueba de personalidad que está integrada por 23 variantes que serán conseguidas de acuerdo con el camino que tomes a través de tus elecciones.

Si tu sueño es gestionar una tienda de estampas, Sticky Business hará que la pases en grande con más de 400 diseños, aunado a los múltiples contenidos descargables asociados. De igual modo, stitch. se abocará en la elaboración de bordados con cientos de variaciones.

Los creadores de Sayonara Wild Hearts no quisieron quedarse atrás y apostaron por Lorelei and the Laser Eyesna, una narrativa de terror en un hotel de Europa plagada de ilusiones surrealistas. Como es costumbre, Annapurna Interactive será la encargada de publicarlo y es factible una edición física para los coleccionistas.

Apelando al espíritu de Zelda, se reveló Europa, un recorrido en mundo abierto con paisajes sorprendentes y llenos de vida, resaltando que no habrá combates para sobrevivir a los peligros que se susciten. En paralelo, la nostalgia se apelará con Antonblast, un colorido juego de plataformas que por su diseño recuerda a la saga de Wario Land.

Si bien en el horizonte de los exclusivos, Nintendo solamente cuenta con los venideros Paper Mario: The Thousand-Year Door y Luigi’s Mansion 2 HD, la realidad es que seguirán llegando al mercado grandiosas producciones independientes que nos harán pasar un sinfín de horas de diversión, aunque persiste la incógnita de cuándo volverá a haber noticias de Hollow Knight: Silksong.