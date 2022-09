A esta hora podrás ver el evento especial de Call of Duty

Durante estos últimos días hemos tenido eventos bastante importantes en la industria de los videojuegos, el ejemplo más reciente fue el nuevo Nintendo Direct y también el State of Play de Sony. Sin embargo, esto no acaba aquí, por lo que pronto se llevará a cabo una transmisión especial de Activision, misma que se enfoca totalmente en la saga de Call of Duty.

Mediante las redes sociales, se confirmó que este se va a llevar a cabo el próximo 15 de septiembre en punto de las 9:30 del horario del pacífico, 11:30 para las personas que vivan en México. Se van a dar a conocer avances de juegos como Call of Duty Modern Warfare 2, así como más información de la versión de Call of Duty: Warzone para móviles.

Signal the squad 📡#CODNext premieres tomorrow with all the #MWII info you’ve been waiting for.

💚 this tweet to set a reminder and make sure you don’t miss out on the action. pic.twitter.com/dlOdrepsR6

— Call of Duty (@CallofDuty) September 14, 2022