Ya sabemos cuándo llegará el Blu-ray de Nope

Nope es una de las mejores películas de 2022. Si bien aún puedes ir a tu cine más cercano y disfrutar de esta cinta, recientemente se reveló exactamente cuándo es que esta película estará a la venta, tanto en su formato digital, como físico.

Para comenzar, Nope se podrá adquirir en diversas plataformas digitales, como iTunes, YouTube y más, a partir del próximo 20 de septiembre. Así es, en solo seis días podrás ver esta película de horror desde la comodidad de tu casa, y así evitar ir al cine personalmente, algo que podría ser igual o más espantoso.

For the first time ever, unpack the mystery of Nope with exclusive bonus features. #NOPEMOVIE is yours to own on Digital 9/20 and Collector’s Edition Blu-ray 10/25 pic.twitter.com/uLcnzG7iyt

— N☁PE (@nopemovie) September 13, 2022