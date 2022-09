Ataque a Activision Blizzard deja a sus juegos desconectados por horas

Algo que suele suceder con frecuencia en el mundo de la tecnología, son los ataques cibernéticos que pueden afectar desde a usuarios de forma individual hasta grandes empresas. Y ahora, se ha reportado que Activision Blizzard ha sufrido de un percance estilo DDOS que ha dejado a varios de sus videojuegos inactivos por bastantes horas.

La desarrolladora reconoció el problema mediante un tuit a las 12:15 a. m. (hora del Pacífico) del 14 de septiembre y dijo que estaba investigando un problema que afectaba a sus servidores de autenticación y que provocaba intentos de inicio de sesión lentos o fallidos para los jugadores. Quejas que le llegaron en cantidades industriales.

Poco después, Activision Blizzard confirmó que sus servidores de PC habían caído como resultado de un ataque DDOS. Asegurando que estaban monitoreando actividades para volver a la reconexión.

We continue to actively monitor an ongoing DDOS attack which is affecting latency/connections to our games.

