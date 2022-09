Hideo Kojima confirma sorpresa para el Tokyo Game Show

Esta semana se estará llevando el Tokyo Game Show, evento el que se van a librar grandes sorpresas que los fanáticos de varias marcas están esperando, pues estarán presentes compañías que van desde Konami hasta Xbox. Y ahora, la gente tiene una razón más grande por la cual estar pendientes, dado que Hideo Kojima tiene preparado una sorpresa.

Mediante ciertas fotos de redes sociales, el director de Death Stranding confirma que su estudio va a estar presente en el evento, con un proyecto que realmente no está ligado a todo lo que ya conocíamos como el juego para Xbox y la secuela del título de 2019. Concretamente, se tratará de un juego en VR, pues en las fotos se le puede ver con el visor.

Doing the final check of KJP VR that we are going to show at TGS 2022👍😍🫶🚀 pic.twitter.com/GFWZSc6OAc

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2022