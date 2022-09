Juego de Las Aventuras de Fly obtiene nuevo tráiler

Hace un par de años se había anunciado Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, juego basado en el anime conocido como Las Aventuras de Fly en Latinoamérica. Y desde ese primer vistazo, no se le había dado ningún tipo de seguimiento, incluso algunos fanáticos llegaron a pensar en su posible cancelación, algo que al parecer ha cambiado.

En las vísperas del Tokyo Game Show, Square Enix dio a conocer que este juego sigue en desarrollo, por lo que los fanáticos aún tienen la esperanza de poder jugarlo próximamente. Mediante el canal de Youtube oficial le podemos echar un vistazo al gameplay en el que se utiliza a Dai para derrotar a todo tipo de enemigos, con una jugabilidad muy orientada a la acción.

Este juego desarrollado por ​​Game Studio y Kai Graphics será lanzado para PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch y PC. Vale la pena mencionar, que sabremos más de este juego cuando la TGS 2022 se lleve a cabo oficialmente. De manera concreta, mediante un stream especial que empezará en punto de las 22:45 PM de México, y presentará muchos juegos de Square Enix.

También, se comenta que el juego tiene planeado un lanzamiento mundial por lo que llegará de forma simultánea a todas las regiones para las cuales está planeado, algo que le va a gustar a los más fanáticos de la saga. Por el momento no se menciona si llegará a las consolas de Microsoft, pero dentro de un par de semanas sabremos más, incluyendo la tan esperada fecha.

Vía: Square Enix