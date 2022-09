Después de años de espera, el día de ayer, durante un nuevo Nintendo Direct, por fin se reveló que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild, estará disponible el próximo 12 de mayo de 2023. Considerando que esta entrega fue revelada hace más de tres años, es probable que tengas un par de dudas. De esta forma, aquí puedes encontrar todo lo que sabemos sobre este título hasta el momento.

Fecha de lanzamiento

Aunque originalmente Tears of the Kingdom iba a llegar al Nintendo Switch en algún punto de 2022, con Nintendo insistiendo una y otra vez que no veríamos algún retraso, hace un par de meses ocurrió lo que muchos ya esperaban, y se reveló que esta entrega no llegaría este año.

Después de esto, todo lo que Nintendo reveló es que Tears of the Kingdom llegaría en la primavera de 2023. Bueno, durante el más reciente Direct se confirmó que la secuela llegará exactamente el 12 de mayo de 2023 y, al menos por el momento, no hay planes de retrasar una vez más este título.

Historia

Hasta el momento, sabemos que Tears Of the Kingdom es una secuela directa a Breath of the Wild. El primer tráiler nos mostró a Zelda y Link visitando una cueva en lo que parece ser momentos después del final del juego de lanzamiento del Switch. Sin embargo, algo sale mal, y un mal antiguo despierta en Hyrule, ocasionando que varias islas aparezcan en el cielo.

Subsecuentes tráilers nos mostraron a Link con un brazo y una Master Sword corrompida, y sin Zelda por algún lado. De esta forma, muchos han teorizado que Tears of the Kingdom no solo explorará una nueva faceta de Hyrule, sino que también tendremos que curar una enfermedad que está consumiendo la vida de nuestro protagonista.

¿Por qué estamos viendo una secuela?

Usualmente, cada juego de The Legend of Zelda es su propia historia, y las secuelas directas son algo extraño. Sin embargo, Nintendo ha mencionado que tenían muchas ideas para Breath of the Wild después de terminar el DLC de este título. Esto fue lo que comentó Eijo Aonuma, director y productor de la serie, en 2019 al respecto:

“Cuando lanzamos el DLC para Breath of the Wild, nos dimos cuenta de que esta es una excelente manera de agregar más elementos al mismo mundo. Pero cuando se trata de aspectos técnicos, el contenido descargable es más que nada datos: estás agregando datos a un título preexistente. Entonces, cuando queríamos agregar cambios más grandes, DLC no es suficiente, y es por eso que pensamos que tal vez una secuela sería una buena opción. Inicialmente, estábamos pensando solo en ideas de DLC, pero luego tuvimos muchas ideas y dijimos: ‘Son demasiadas ideas, hagamos un juego nuevo y comencemos desde cero’”.

¿Múltiples personajes jugables?

Aunque por el momento no hay información oficial, se ha rumoreado que en Tears of the Kingdom tendremos la oportunidad de tomar el control de uno o más personajes. No solo Link estaría a nuestra disponibilidad, sino que también se habla de Ganondorf, e incluso algunos de los Campeones tendrían momentos en donde serían los protagonistas.

Pre-orden

Actualmente, ya puedes pre-ordenar tu copia de Tears of the Kingdom en Amazon. El juego lo puedes apartar hoy aquí, y pagar hasta que llegue al mercado.

En temas relacionados, puedes checar el resumen del Nintendo Direct de ayer aquí.

Vía: Nintendo