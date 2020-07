7 famosos que han fallecido en lo que va de 2020

El 2020 está resultado ser un año bastante complicado, y pareciera que cada mes tenemos una nueva noticia sobre alguna catástrofe mundial. La pandemia del COVID-19 ciertamente no está haciendo las cosas más fáciles, y para algunas personas está teniendo consecuencias más graves que para otras. Independientemente de este terrible virus, nadie está exento a que otro tipo de enfermedad o accidente nos provoque severas lesiones a nuestro bienestar, ni siquiera las celebridades. Este año en particular, hemos visto a muchas grandes estrellas de Hollywood perder la vida por cuestiones de salud, o algún tipo de situación fuera de su control. En esta lista recordamos a siete famosos que se nos fueron en lo que va de 2020.

Kobe Bryant

La muerte de Kobe Bryant, y su hija, Gianna Bryant, tomó al mundo por sorpresa. La estrella de la NBA perdió la vida el 26 de enero durante un accidente aéreo. Específicamente, Kobe y su hija iban volando a un torneo juvenil de básquetbol en California donde Gianna iba a participar, cuando el helicóptero repentinamente empezó a fallar lo que provocó que se estrellará contra el suelo, sin ningún sobreviviente. Bryant fue honrado por cientos de personalidades del deporte, además de que el videojuego NBA 2K21 tendrá una edición especial dedicada a él conocida como la “Mamba Forever Edition”.

Kelly Preston

Kelly Preston, la actriz de Jerry Maguire, falleció el día 12 de julio a la edad de 57 años después de una batalla de dos años contra el cáncer de seno. Preston era la actual esposa del actor John Travolta, con quien estuvo casada por 28 años y tuvieron dos hijos, Ella y Benjamin. Anteriormente, Jett, otro hijo de la pareja, también había perdido la vida a los 16 años en el 2009.

Ennio Morricone

Ennio Morricone, compositor italiano ganador de múltiples premios y reconocimientos, falleció el 6 de julio a la edad de 91 años después de estar hospitalizado por una caída que le fracturó la pierna. Morricone fue conocido por su trabajo en películas como The Good, the Bad and the Ugly, además de haber ganado un ÓScar en la categoría de Banda Sonora por la película de Quentin Tarantino, The Hateful Eight.

Joel Schumacher

Joel Schumacher fue el director de películas como St. Elmo’s Fire, The Lost Boys, Falling Down, Batman Forever y Batman and Robin. El cineasta falleció el pasado 22 de junio a sus 80 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer. En el 2010, el Festival Internacional del Arte de la Cinematografía le otorgó un reconocimiento especial por sus contribuciones al séptimo arte.

Ian Holm

Ian Holm, actor que dio vida a Bilbo Bolson en la saga de El Señor de los Anillos, falleció a los 88 años el pasado 19 de junio debido a complicaciones relacionadas con el Parkinson. Holm recibió múltiples reconocimientos durante su trayectoria, entre ellos destacan un BAFTA y una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto por su participación en el drama deportivo, Chariots of Fire.

Jerry Stiller

Jerry Stiller, famoso comediante y padre del actor, Ben Stiller, falleció el pasado 11 de mayo por causas naturales. Jerry fue reconocido por su participación en Seinfeld y The King of Queens, pero también tuvo presencia en otros shows de TV como Joe and Sons, El crucero del amor, Tattingers, L.A. Law, Homicide: Life on the Street, La ley y el orden, Sex and the City y Mercy.

Irrfan Khan

Irrfan Khan fue una de las estrellas más grandes de Bollywood, la alternativa de Hollywood en la India. Sin embargo, Khan también logró participar en importantes proyectos más conocidos como Slumdog Millionaire y Life of Pi. Después de haber estado batallando contra una infección en el colon, Khan falleció el pasado 19 de abril debido a estas complicaciones.