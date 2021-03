Zack Snyder estrenará una segunda versión de Justice League con escenas adicionales

Por si no tuviste suficiente con el Zack Snyder’s Justice League, entonces HBO Max ha confirmado que estarán estrenando una segunda versión de este largometraje en un futuro cercano. Conocido como Justice League: Justice is Gray, esta segunda edición del filme será en blanco y negro con escenas adicionales.

Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI

— Zack Snyder’s Justice League (@snydercut) March 21, 2021