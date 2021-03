Confirmado: Zack Snyder’s Justice League no tendrá secuelas

Tras muchos años de peticiones, Warner Bros. finalmente escuchó a los fans y le dio oportunidad a Zack Snyder de terminar su propia versión de Justice League. Como consecuencia, el pasado jueves 18 de marzo se estrenó el esperado Zack Snyder’s Justice League en plataformas de streaming. Desafortunadamente, no esperes que esta película tenga secuela.

Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros., agradeció a los apasionados fans por todo el apoyo hacia el movimiento #ReleaseTheSnyderCut, pero la mala noticia es que también confirmó que NO hay planes de continuar el universo creado por Snyder:

“Aprecio que les haya gustado el trabajo de Zack y nos sentimos muy agradecidos con él por todas sus contribuciones a DC. Nos sentimos felices de poder estrenar su edición de Justice League, algo que apenas se confirmó hace un año. Con esto se concluye su trilogía. Nos enorgullece haber trabajado con él, pero por ahora nos sentimos muy emocionados por todos los planes que tenemos para los diferentes personajes de DC en el multi-verso que están siendo desarrollados en estos instantes.”

A pesar de no haber dicho estrictamente que no habrá secuelas de Justice League, Sarnoff fue muy clara con sus comentarios: la prioridad de DC ahora mismo es el multi-verso, y no hay intenciones de continuar con la historia de Snyder.

Via: ScreenRant