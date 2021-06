Yūji Naka: ¿Jubilación o reinvención?

El primer jefe de Sonic Team atraviesa un momento difícil en su carrera profesional después del pobre recibimiento que tuvo Balan Wonderworld tanto a nivel comercial como mediático, provocando que el señor Naka decidiera cesar su relación laboral con Square-Enix e incluso, meditar su jubilación.

Yūji Naka vivió sus años de gloria con Sega cuando fue contratado para desarrollar el juego Girl’s Garden, propuesta donde una niña daba flores para robarle el corazón a su pretendiente. La cálida acogida del público, le permitió al señor Naka hacer la programación de la primera aventura de Sonic the Hedgehog, personaje creado por Naoto Ōshima.

El legado de Yūji incluyó otras propuestas que escribieron diversas páginas en la industria de los videojuegos, en especial para los fanáticos de la casa creadora del erizo azul. El innovador NiGHTS into Dreams… fue producido por él mismo y se ganó un lugar especial en los juegos tridimensionales del Sega Saturn.

“Muuu Yūji”, como también se hacía llamar en sus primeros proyectos, fue el máximo responsable de Burning Rangers, un título de acción para la referida consola de 32 bits que recibió críticas positivas y con el paso del tiempo se ha convertido en un artículo muy preciado entre los coleccionistas.

Tampoco se puede dejar a un lado la injerencia del multicitado personaje en la concepción y programación de Phantasy Star Online, franquicia que sigue teniendo un impacto considerable en un nicho de mercado muy específico en las experiencias de rol en línea.

El talento de Naka también se extendió hasta PlayStation 2 con Sega Superstars, centrado en explotar las características del periférico EyeToy, sin embargo, pasó desapercibido y paulatinamente se fue apagando la flama de este creativo del entretenimiento.

Su trabajo más reciente fue Balan Wonderworld y aunque en un inicio la comunidad gamer tenía curiosidad por conocer más sobre esta propuesta, la realidad es que el título no cumplió las expectativas y terminó siendo inminente la ruptura entre Square-Enix y el creador de la nueva licencia.

Actualmente, Yūji Naka enfrenta tiempos difíciles y el tropiezo que ha tenido le ha hecho replantearse su futuro no sólo abandonando la casa productora de Final Fantasy sino en una retirada definitiva de la industria, dejando a un lado que siempre podrá invocar a la nostalgia con sus producciones emblemáticas.

Quizá valga la pena que, en este momento de reflexión, se apele al mensaje que los soldados GUN en Shadow the Hedgehog le dedicaban en algunas ocasiones en forma de cameo: “Mister Yūji Naka is all right”.

