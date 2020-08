Ya sabemos cuándo se estrenará el siguiente capítulo de Super Dragon Ball Heroes

A pesar de que por el momento no hay un anime canónico de Dragon Ball, Toei Animation sigue emocionando a los fans de este shonen con lanzamientos ocasiones de Super Dragon Ball Heroes, el cual nos ofrece una serie de enfrentamiento que nunca veríamos de forma oficial. Ahora, el siguiente capítulo de este promocional ya tiene fecha de estreno, y tal parece que la transformación de Super Saiyan 4 Limit Breaker hará un gran acto de presencia.

Recientemente, DBS Chronicles reveló que el siguiente capítulo de Super Dragon Ball Heroes se estrenará el próximo jueves 27 de agosto en Japón, por lo cual llegaríamos a ver una versión subtitula al español por fans en el transcurso de los siguientes días. De igual forma, se ha revelado que de ahora en adelante veremos un nuevo episodio cada mes.

#SDBH BM PR Anime Episode 6 "Dragon Fist Explode! Super Full Power Saiyan 4 • Limits Surpassed!" Preview Summary.

Release: 27 August 2020

From now on, a new episode will release every month. pic.twitter.com/teNKFHExh6

— SUPER クロニクル (@DBSChronicles) August 23, 2020