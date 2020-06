Ya sabemos a qué hora se llevará a cabo el Pokémon Presents! de mañana

Como recordarán, la semana pasada se llevó a cabo un Pokémon Presents! en donde vimos el anuncio de New Pokémon Snap, y la revelación de un par de títulos para dispositivos móviles. Antes de que esta presentación llegara a su final, la compañía reveló que otro Pokémon Presents! se llevaría a cabo el próximo 24 de junio, es decir, mañana. Bueno, ahora sabemos exactamente a qué hora sucederá esto.

De acuerdo con la cuenta oficial de Pokémon en Twitter, el siguiente Pokémon Presents! se llevará a cabo a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México). Por el momento se desconoce exactamente qué veremos en esta presentación, pero considerando que la semana pasada tuvimos un gran anuncio acompañado de un par de pequeños más, es posible que el día de mañana esto vuelva a suceder. ¿Acaso el remake de Pokémon Diamond and Pearl ya está en camino? o ¿Pokémon Let’s Go de Johto será nuestra siguiente incursión en este mundo?

Vía: Pokémon