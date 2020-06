¡Una secuela de Pollitos en Fuga está de camino a Netflix!

2020 marca el 20 aniversario de Pollitos en Fuga, una de las películas más amadas por toda una generación. Para celebrar esta fecha tan importante, Aardman Animations, estudio responsable por esta cinta animada, ha revelado que una secuela ya está en camino a Netflix.

Así es, por años Aardman Animations ha mencionado que una secuela de Pollitos en Fuga estaba en sus planes, pero por fin los astros se han alineado para hacer este anuncio oficial. Por el momento se desconoce cuándo se estrenará la cinta en Netflix a nivel mundial, pero la producción comenzará en 2021.

De esta forma celebró Netflix este anuncio:

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020