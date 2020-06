Ex-empleado de Mixer acusa a la compañía de racismo

Durante el fin de semana, el ex empleado de Mixer, Milan Lee, compartió sus vivencias dentro de la plataforma de streaming, y como fue sometido al racismo por parte de sus superiores. Su publicación incluye acusaciones en donde menciona que fue señalado por ser uno de los pocos empleados negros de la organización y la inacción de la gerencia de nivel superior cuando se utilizó una analogía racista durante una reunión.

Lee comenzó a trabajar en Mixer en 2018 y, aunque en su momento estaba feliz por formar parte de la industria de los videojuegos, poco a poco se dio cuenta del racismo sistemático y ahora considera que el tiempo que pasó en la compañía es la peor experiencia profesional de su vida.

De acuerdo con Lee:

“Fui una de las únicas personas negras que trabajaban en Mixer durante mi mandato. Mientras estaba en una conferencia me apartaron y me dijeron que la única razón por la que me contrataron es porque tengo ‘inteligente de la calle’. Lo primero que me vino a la cabeza en ese momento fue una acción afirmativa. Creía que solo me contrataban para cumplir un objetivo de diversidad porque era negro. Decidí no darle importancia y dejarlo ir”.

La publicación de Lee también detalla un momento en que uno de sus superiores describió a los streamers de Mixer como “esclavos” y a ella como su “maestro de esclavos”. Lee explica enojarse visiblemente hasta el punto de que el gerente que hizo las analogías pidió tener una reunión individual con él.

Esto fue lo que comentó Lee:

Al terminar esta conversación, Lee emitió una queja en recursos humanos y le comentó sus problemas a otros directivos. Después de un par de meses, la compañía respondió mencionando que la acusada no era culpable. En palabras de Lee, esta fue la razón detrás del veredicto:

“La razón por la que mi gerente no fue penalizada y la razón por la que todavía tiene su trabajo hoy es porque no puede ser racista. La razón por la que no puede ser racista es porque contrató a una persona negra. Es por eso que no me has visto en ninguna transmisión. No me importa cuán grande sea una empresa o su participación en el mercado. Si no tenemos los mismos valores, si no puede ser lo suficientemente inteligente como para saber que no se tolera el racismo, entonces no trabajaré para usted o su empresa”.

Después de presentar sus acusaciones, Lee recibió una gran cantidad de soporte por parte de sus colegas. Por su parte, Mixer reconoció públicamente sus experiencias y esto fue lo que mencionaron:

Our goal is to build a positive, welcoming, and inclusive team and community. To those sharing your stories; it's unacceptable that we did not provide that for you. We'll be vigilant in addressing this more diligently in the future.

Thank you, Milan and to the entire community.

— Mixer (@WatchMixer) June 22, 2020