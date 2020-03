Ya puedes utilizar tu celular como un Joy-Con para el Nintendo Switch

Los Joy-Con no son los mejores controles en el mercado, especialmente en comparación con el DualShock 4 y el control del Xbox One. Además de esto, el uso excesivo de los mandos de Nintendo puede causar el infame “joy-con drift”. Si no tienes el dinero para comprar más Joy-Con, o simplemente deseas cuidar a la perfección tu controles edición especial de Animal Crossing, siempre puedes optar por utilizar un celular Android en su lugar.

Un fan ha compartido un vídeo en el subreddit de Nintendo Switch, en donde se puede ver claramente como hace uso de una aplicación de Android para sustituir un Joy-Con con el celular. La aplicación tiene el nombre de JoyCon Droid y prácticamente te da la oportunidad de utilizar un control virtual.

Claro, en algunas ocasiones esta no es la mejor forma de experimenta títulos como en Super Mario Odyssey, pero tal vez sea todo lo que necesites para gozar de una tarde amigos y Super Mario Party.

Hablando del Switch, recientemente se reveló que juegos como Blair Witch llegarán a Nintendo Switch. Por otro lado, el amado indie, Exit the Gungeon, ya está disponible en la consola híbrida.

Vía: Reddit