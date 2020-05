Ya puedes disfrutar de 30 juegos móviles clásicos totalmente gratis

Todos los que crecieron a inicios y mediados del siglo XXI, probablemente recuerdan la época antes de los smartphones, en donde los celulares eran para hablar por teléfono y en algunas ocasiones entretenerse con un pequeño y sencillo juego. Con el paso del tiempo, estas simples experiencias se han vuelto más y más difíciles de emular. Afortunadamente, Gameloft ha restaurado varios de estos entrañables títulos en una colección gratuita.

Gameloft Classics: 20 Years es una colección que incluye 30 de los juegos más icónicos de la época pre-iPhone. Estos títulos son una parte importante de la historia de la industria, pero debido a lo raro que eran los teléfonos en aquel entonces y la falta de una gran comunidad, estas experiencias son difíciles de emular y jugar en 2020. Por lo tanto, esta nueva aplicación de Gameloft es un gran comienzo para hacer estos juegos más accesibles en dispositivos modernos.

We're celebrating our 20th anniversary today with Gameloft Classics, a free Android app with 30 of our most iconic mobile games! It's our way of saying thank you to our players; we wouldn't have gotten this far without you.

Download Gameloft Classics now: https://t.co/9qj7r7EtYB pic.twitter.com/8E7M3QjS1A

— Gameloft (@gameloft) April 15, 2020