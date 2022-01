Hoy en día ya no basta con tan solo tener una consola de videojuegos. Crear un ambiente perfecto para disfrutar de tus experiencias preferidas requiere de dedicación y de un gran bolsillo. Claro, una buena pantalla o televisión es esencial para gozar del 4K y una tasa de cuadros por segundos bastante alta. Junto a esto, un aspecto que usualmente es sobrepasado, pero que en los últimos años se ha vuelto más y más importante, es el audio. Ya no solo basta con un par de audífonos decentes, y las bocinas son ya una parte fundamental de cualquier jugador.

De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de probar la bocina LG UltraGear GP9. Continuando con la línea UltraGear de LG, este dispositivo es el acompañante perfecto, pero solo si tienes con los requerimientos necesarios. Este modelo cuenta con 20 vatios, de poco más de 38 centímetros de ancho. Incluye dos tweeters de 20 mm y dos woofers de cinco pulgadas. También cuenta con una batería de 2.600 mAh, lo que le permite actuar como un altavoz Bluetooth portátil por cinco horas aproximadamente.

Pequeña pero poderosa

Comenzado de atrás hacia adelante, la GP9 ofrece con una entrada para audio por medio de cable USB-C, un puerto de entrada óptica, y el tradicional de 3.5mm. Junto a esto, existe la opción de conectar dispositivos por medio de bluetooth, logrando que básicamente cualquier electrónico en tu casa sea capaz de reproducir audio. Para hacer este proceso más fácil, la bocina cuenta con un botón que permite cambiar entre bluetooth, óptica y USB de una manera rápida. En la parte superior también encontramos una opción que convierte a este dispositivo en un micrófono, el cual funciona bastante bien, así como tres botones especiales de los que hablaré en un momento.

Uno de los puntos más llamativos, es que la bocina básicamente puede ser usada como si fuera una barra de sonido para tu televisión. Por si fuera poco, gracias a su batería interna, puedes moverte a cualquier lado y disfrutar de la misma calidad de audio en donde te encuentres, algo que va de maravilla con el Nintendo Switch. Para hacer esto posible, la bocina mide 7.3 por 37.5 por 9.9 centímetros, y pesa 1.4 kilogramos. Sin embargo, su uso está en la casa, junto a tu PC.

Cuando la GP9 está conectada por medio de una entrada óptica, podrás disfrutar de la mejor calidad posible. Aquellos que deseen usar la opción de bluetooth aún tendrán acceso a una buena experiencia, así que no hay que preocuparse mucho por este apartado. No te preocupes, tu playlist de Spotify se podrá disfrutar en su máximo esplendor.

Junto a esto, la bocina cuenta con una aplicación. Sin embargo, aquí no estamos hablando de algo que puedes encontrar en PC. Necesitas hacer uso de tu celular. Al acceder con tu dispositivo iOS o Android, tendrás acceso a una buena lista de configuraciones que te permiten cambiar el tipo de ecualizador dependiendo del tipo de juego de tu preferencia, como RPG o FPS. De igual forma, tendrás un mayor control respecto a la luz que emite la GP9. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué tal funciona esta bocina en acción?

Más complicado de lo que parece

La calidad de la bocina es incuestionable. Tiene un gran nivel de sonido, las configuraciones están presentes, y también contamos con tres opciones pre-establecidas. La primera de esta es un ecualizador, la cual es tu mejor opción si solo deseas escuchar música. Por otro lado, RTS y FPS fueron creadas para jugar, ya que, además de dar una gama dependiendo de tus gustos, también cuentan con Audio 3D. Sin embargo, después de probarla con el PS5, puedo decir que los 3D Pulse son la mejor opción en este apartado. Esto no quiere decir que GP9 sea una mala alternativa, sino que no se compara con unos audífonos creados para esta tecnología en específico.

En el caso del Switch y Xbox Series S, la calidad también es de primer nivel y la bocina es una alternativa a los audífonos. Sin embargo, conectar la GP9 es más molesto de lo que parece. Si bien la conexión con la consola híbrida de Nintendo es muy sencilla por medio de la opción de bluetooth, un solo botón y listo, con las otras dos las cosas son un poco más complicadas.

Respecto al PS5, es imposible conectar la bocina por medio de bluetooth y, debido a que la consola no cuenta con una entrada óptica, la única opción es usar el puerto USB-C. Sin embargo, esto tampoco es tan sencillo. Antes que nada necesitas la aplicación móvil y desactivar la opción UAC 2.0. Solo así podrás disfrutar del poder de la GP9 y, como ya lo mencioné con anterioridad, es mejor usar unos 3D Pulse.

Respecto al Xbox Series S, bueno, la consola no cuenta con soporte para bluetooth, ni puerto óptico, y el cable USB-C no tiene alguna reacción, por lo que son necesarios cables separados. Por último, tengo un monitor UltraGear de LG, y es sumamente extraño que la bocina de la misma familia no se pueda conectar. La pantalla no cuenta con entrada óptica, y no hay respuesta por parte del cable USB-C.

Mejor unos audífonos

Entonces, ¿vale la pena la LG UltraGear GP9? Actualmente la bocina tiene un precio de $500 dólares, o más de $14 mil pesos. Por ese costo, tendría que decir que no. La calidad está presente, pero unos audífonos al final del día hacen el mismo trabajo, y en algunas ocasiones hasta mejor. Al final del día, es mejor ahorrar y comprar diferentes productos que hagan las mismas tareas.