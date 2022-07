Wonder Boy: The Dragon’s Trap se pone gratis en PC

Por mucho, uno de los remakes que más han tenido atención al detalle es ni más ni menos que Wonder Boy: The Dragon’s Trap, videojuego que adapta de forma excelsa el clásico de la gran era de SEGA. Muchos usuarios han dejado pasar la oportunidad de probarlo, pero ahora no hay ningún tipo de excusa para no darle una merecida prueba en la computadora.

Así es, el día de hoy Epic Games está de manteles largos, dado que están ofreciendo totalmente gratis este lanzamiento desarrollado por LizardCube en su plataforma de videojuegos. A esto también se le añade algo extra, pues hay un paquete de loot para Idle Champions of the Forgotten Realms, una manera de seguir abordando este título en línea.

Para descargar Wonder Boy: The Dragon’s Trap tan solo hay que seguir los siguientes pasos. Primero que nada, hay que ingresar a la página de Epic Games Store e iniciar sesión, una vez hecho esto hay que buscar el juego. Para posteriormente dar click en el botón de “obtener” esto nos llevará por el proceso de compra normal, solo que nos van a cobrar $0 de la moneda local.

Vale la pena mencionar que la oferta no es eterna, dado que terminará el próximo jueves, por lo que recomendamos totalmente redimir la transacción lo antes posible antes de que llegue a su fin. Lo mejor, es que no importa si aún no tienes una PC decente para correrlo, basta con hacer el canje, y en algún momento podrás jugarlo sin ningún tipo de problemas.

Recuerda que esta promoción es totalmente exclusiva de PC y Epic Games Store.

Vía: Epic Games