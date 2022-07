El SEGA Genesis Mini 2 ya tiene fecha de salida en América

Hace algunos meses se anunció algo muy importante , el SEGA Genesis Mini 2, una versión pequeña de aquella consola clásica de los 90’s que incluye grandes títulos de Genesis y también de CD. Sin embargo, solo se había dado a conocer una fecha para Japón, pero ahora eso ha cambiado, y ya sabemos cuándo llegará a América.

Mediante la cuenta oficial de SEGA en twitter, se confirmó que esta consola mini hará su arribo a tiendas el próximo 27 de octubre, este incluye un control, cable USB, consola, cable de alimentación y cable HDMI. Aún no se ha mencionado un precio, pero es posible que varíe entre $70 y $100 USD al igual que con el primer lanzamiento que se hizo en el 2019.

SEGA Genesis Mini 2 blasts its way to North America on October 27th!

☑ SEGA Genesis Mini 2 boasts even more power!

☑ Over 50 classic games, previously unreleased on the Genesis Mini!

☑ AND includes SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i

— SEGA (@SEGA) July 13, 2022