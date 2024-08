Muchos deportes y juegos han sido considerados a lo largo de la historia, erróneamente, como un terreno reservado para la población masculina. Y es ahí cuando surgen imágenes históricas de mujeres que han combatido restricciones y saltado obstáculos para poder participar y sobresalir en ellos.

Cómo olvidar aquella imagen icónica de Kathrine Switzer, cuando en 1967 se convirtió en la primera mujer que corrió de forma oficial el Maratón de Boston. En dicha postal, Switzer, portando el número 261 en el pecho, elude al entonces director de la competencia, Jock Semple, quien intentó sacarla de la carrera a la fuerza. Años después, la deportista estadounidense pasaría a ser un ícono de la inclusión de las mujeres en el gaming y el deporte.

Aunque este hecho sucedió hace más de medio siglo, la lucha por un mundo deportivo más inclusivo se ha mantenido. En instancias como el póker, en donde no hay competencias segregadas, se podría pensar que la tarea ya está hecha. Sin embargo, si se revisan los datos demográficos de los jugadores de poker online, se verán datos sumamente dispares. Por ejemplo, un estudio de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España reveló que, después de analizar a casi medio millón de jugadores de póker en línea, casi 88% eran hombres, en contraste a las mujeres, que representaban poco más del 12%.

Datos como este son el resultado del crecimiento de operadores que, a través de medidas de seguridad y disponibilidad de información y juegos, han hecho que el poker online crezca a niveles nunca antes vistos.

Las mujeres en el póker: situación actual

Una de las principales explicaciones de por qué hay tanta distancia entre un segmento y otro recae en la brecha salarial. De acuerdo con una encuesta de la Women’s Poker Association (WPA) de 2021, el 25% de las mujeres respondieron que no jugaban al póker por falta de fondos para poder financiar la práctica.

Pero esta no es la única razón de peso detrás de la falta de representatividad femenina en el póker. Daniel Negreanu, uno de los más grandes jugadores de póker en el mundo con seis World Series of Poker (WSOP) en su palmarés, inició la discusión en redes sociales: ¿por qué no se ha logrado atraer el suficiente público femenino al póker? ¿Por qué no hay tantas jugadoras a nivel profesional como los hay hombres? Negreanu, con casi 30 años en el circuito, dijo que la situación no ha cambiado mucho a como estaba cuando empezó su andar en el póker a principios de la década de 1990.

A pesar de estas circunstancias, y aunque algunos ven el vaso medio vacío, para otros, está medio lleno. Aún y con el raquítico número de competidoras en competencias de élite como la WSOP –apenas un 4% del total, según datos de 2022–, cada vez hay más jugadoras que dan el salto y se hacen de un nombre en estos torneos.

Las mujeres más destacadas en el mundo del póker

Aunque el número se queda pequeño si se compara con la cantidad de hombres, no son pocas las mujeres que se aventuran año con año en el mundo del póker. Ya sea perdiendo el miedo en salas de juego online o en torneos de diferentes niveles, las jugadoras se están animando a involucrarse en mayor medida en el Texas Hold’em o en el Omaha.

Y no solo eso, sino que están exprimiendo todos los beneficios posibles de jugar al póker. Por ejemplo, la prestigiada escuela de negocios Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern ofrece un programa único en su tipo: ayudar a las mujeres directivas a mejorar sus habilidades de liderazgo a través del póker. Esto fue posible con la colaboración de Poker Power, una empresa creada por Jenny Just y Juliette Hulsizer para introducir a cada vez más mujeres en el juego. Poker Power fue pieza fundamental para que la Kellogg School creara programa de educación ejecutiva.

¿Y las mujeres profesionales en el póker? Aquí te dejamos las tres más destacadas.

Vanessa Selbst

Su nombre es una leyenda entre los circuitos de póker en el mundo y su perfil es envidiable. Estudiante de dos universidades de la Ivy League (cursó estudios en el Massachusets Institute of Technology y luego se licenció en Ciencias Políticas y en Leyes –dos carreras por separado– en la Universidad de Yale) es la jugadora de póker más exitosa con un bote acumulado de 11 millones de dólares y por ser la única en haber alcanzado el primer puesto del Global Index. Hoy está retirada y dedicada a sus negocios, pero con una vitrina repleta de éxitos.

Liv Boere

Otra jugadora ya en el retiro –desde 2019– pero que se mantiene en lo más alto de las clasificaciones. Boere, nacida en Gran Bretaña, es la única mujer en la historia que logró obtener un brazalete del European Poker Tour (EPT) y WSOP al mismo tiempo.

Kathy Liebert

Aún en activo, Kathy Liebert tiene un bote acumulado de 6.23 millones de dólares en sus más de 20 años como jugadora profesional. En 2002 se llevó la primera edición del Party Poker Million, con ganancias por un millón de dólares. Asimismo, ha estado en más de seis mesas en finales del World Poker Tour (WPT) y ha conseguido más de 47 premios de la WSOP.