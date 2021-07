Windows 11 cambia el color de la icónica pantalla azul de la muerte

Si hay algo que las personas con una PC Windows temen, es el color azul. Por años, este tono ha atormentado a miles de personas. Sin embargo, parece que esto ha cambiado en Windows 11, ya que el clásico azul ha sido sustituido por el negro.

Gracias a que las versiones de prueba de Windows 11 ya están disponibles, algunas personas han tenido la oportunidad de probar este nuevo sistema operativo, descubriendo así algunos detalles que Microsoft no compartió en su última presentación. Fue así que los usuarios se han topado con la terrorífica pantalla de error de Windows, la cual conserva su texto blanco, el código QR y la carita triste que se introdujo con Windows 8. Sin embargo, el icónico color azul que ha estado presente desde Windows 1.0 ha desaparecido.

La pantalla azul, o en este caso negra, de la muerte (BSoD), suele aparecer cuando hay un error que impide iniciar el sistema. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta no sea la decisión final, ya que en el material previo de Windows 11 compartido por Microsoft, este error sigue apareciendo en azul. Junto a este cambio, el público también ha notado que Your PC, o tu PC, ha sido sustituido por Your Device, o Tu dispositivo, algo que ya había sucedido en la Surface Go 2.

Considerando que este sistema operativo sigue en un periodo de prueba, y estará de forma oficial para todo el público a finales de año, es muy probable que en los próximos meses se comparta información similar, y algunas cosas cambien. Puedes conocer más sobre Windows 11 aquí.

Vía: The Verge