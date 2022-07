Will Smith pide disculpas por la bofetada de los Oscar

Ya han pasado cuatro meses desde que Will Smith dejó huella en la premiación de los Oscares, esto por dos razones diferentes: La primera fue porque ganó su estatuilla a mejor actor y la segunda y más polémica, la bofetada que le propinó a Chris Rock. Tuvieron que transcurrir bastantes meses, pero ahora mediante un video ha salido a disculparse con todos.

Este se puede encontrar en su canal oficial de Youtube y se titula “Ha pasado un minuto”. En el que aborda de forma seria lo que sucedió aquella noche de premiaciones, incluso menciona que ya intentó acercarse a Rock, pero que este aún no se siente listo para hablar sobre el tema. Durante los cinco minutos de emisión dejó en claro que la bofetada no fue una buena reacción.

Aquí el video:

Estos son los puntos más importantes de su disculpa:

Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar. Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y, sabes, esa fue una de las cosas sobre eso, simplemente no me di cuenta, no estaba pensando, y algunas personas resultaron heridas en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. Ya sabes que teníamos una gran relación, Tony Rock era mi hermano, y esto probablemente sea irreparable.

Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió, y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piensa que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos.