WhatsApp presenta fallas en varios países

No, no es tu teléfono, tampoco es tu WiFi. Seguramente ya tienes un rato tratando de mandar ese archivo, mensaje de voz o hasta un simple texto y no aparecen la palomitas de enviado. Miraste la parte superior de tu aplicación y notaste que WhatsApp se está “conectando…” Apagaste el receptor WiFi y trataste de continuar tu envío por medio de datos y… tampoco. Y entonces abriste tu navegador para descubrir que sí, WhatsApp es lo que está fallando.

De acuerdo con el reporte de Downdetector, el pico del problema sucedió alrededor de las 2pm hora del centro de México. También hay gran cantidad de fallas en Monterrey, Guadalajara, Estado de México y Veracruz, principalmente, pero no son las únicas regiones en las que los usuarios del servicio de mensajería de Meta están frustrados.

Al momento continúan los problemas para enviar y recibir mensajes incluso desde la versión de escritorio de la aplicación. Y, ¿qué creen? No es algo que afecte únicamente al territorio nacional. Por su parte, la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter publicó que ya están trabajando para resolver lo más rápido que pueden el problema de conectividad y que ofrecerán actualizaciones al respecto, en cuanto las tengan.

Mientras tanto. Supongo que tendremos que usar iMessage, Telegram o LINE. Les informaremos cualquier cambio en la situación.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible. — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023

ACTUALIZACIÓN:

Por medio de Twitter, WhatsApp avisó que el servicio se ha restablecido.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible. — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023

Vía: Downdetector

Nota del editor: Y uno mentándosela al proveedor de internet. Lo bueno es que ya se solucionan rápido estos problemas.